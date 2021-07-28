圓展（3669）旗下AVer USB雲端視訊會議攝影機，跟隨長庚醫療團隊征戰日本東京，今夏全球最大國際運動賽事，提供遠端醫療守護中華健兒；同時，AVer PTZ攝影機也協助新北市亞東醫院重症加護病房，建構遠端醫療照護，為抗疫提供後盾。

圓展智慧產業解決方案目前佔營收約4成，主要產品包括視訊會議系統、雲端會議攝影機等。圓展上半年整體營收20.22億元、年增82.25%。

長庚醫療團隊隨行中華健兒前往日本東京，征戰今夏全球最大國際運動賽事。透過圓展AVer CAM340+ USB雲端視訊會議攝影機，長庚隊醫能將中華健兒的畫面即時傳回台灣，除了讓專業科別的醫生能從遠端快速判斷選手健康狀態，指導隨團醫療人員進行後續處理外，同時也避免團員到大會附設的醫療中心，降低暴露感染的風險，守護台灣選手的健康安全。

至於新北市亞東醫院是全台收治COVID-19重症最多的專責醫院，亞東醫院醫學研究部人工智慧中心從五月正值疫情高峰時，透過跟圓展的合作，打造未來隔離照護的情境：事先讓遠端的醫護藉由網路，控制攝影機角度，清楚掌握病患的生理病徵和儀表數字，收集完整資訊後，醫護人員再著隔離防護衣進入隔離病房，提供病人較完好的照護。如此一來，臨床醫護人員除了能免除需頻繁進入病房的困擾外，更能即時有效地掌握病人當下的身體狀況，為台灣抗疫努力。

亞東醫院醫研部人工智慧中心主任蔡義昌表示：「圓展PTC330高精密30倍光學變焦攝影機可以在病房把病人的各種生理病徵都抓得非常清楚，搭配視訊，我們的護理人員或醫師在各個地方都可以控制圓展攝影機，關注病房中所需的細節畫面。我們期望藉此減少進出高感染區的風險，同時病人也因我們隨時的照護而提升照護品質，為未來隔離照護提供全新的展望。」