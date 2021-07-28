智慧防疫門設置在溪南、溪北疫苗接種中心，有測溫與消毒等功能。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

國際佛光會中華總會在疫情期間，捐贈宜蘭縣防護衣、護目鏡、口罩等物資，還捐贈2座有消毒、量測體溫等功能的「智慧防疫門」，今天（28日）宜蘭縣長林姿妙感謝佛光會的善舉，智慧防疫門裝設在溪北、溪南疫苗接種中心，為縣民的健康把關。

縣府指出，溪北、溪南疫苗接種中心分別位於宜蘭運動公園與羅東文化工場，每天計有上千人到接種中心施打疫苗，考量民眾接種安全，因此將智慧防疫門優先設置在接種中心。

每座造價45萬元的智慧防疫門，具有自動紅外線、臉部測溫、全身殺菌等功能，民眾無須接觸防疫門，就可自動感應啟動，讓每位民眾進入接種區前，都能偵測體溫及完整消毒，同時能節省現場量測體溫及消毒的人力，降低感染的風險。

林姿妙表示，智慧防疫門能為防疫增加很多保障，縣府希望能為縣民健康來把關，設在接種中心的目的，就是希望能為鄉親們的健康多一層保障，縣府也會努力、認真做好防疫工作。

代表捐贈的蘭陽別院住持妙勤法師表示，國際佛光會關注全世界與疫情狀況，過去也捐贈縣府2000件防護衣、1000個護目鏡、3000個口罩，這次提供智慧防疫門，可減少人與人的接觸，希望所提供的物資能帶來最大的歡喜與安全。