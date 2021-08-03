國際佛光會中華總會捐贈新竹縣政府2座智慧防疫門，可自動酒精洗手、自動偵測體溫、自動偵測口罩、自動物化消毒液噴灑，降低民眾出入公共場所的感染風險。（莊旻靜攝）

國際佛光會中華總會捐贈新竹縣政府2座智慧防疫門，可自動酒精洗手、自動偵測體溫、自動偵測口罩、自動物化消毒液噴灑，降低民眾出入公共場所的感染風險。（莊旻靜攝）

疫情警戒降級，不過防疫不能鬆懈，國際佛光會中華總會捐贈新竹縣政府2座智慧防疫門，可自動酒精洗手、自動偵測體溫、自動偵測口罩、自動物化消毒液噴灑，降低民眾出入公共場所的感染風險，新竹縣長楊文科3日親自感謝佛光會捐贈，守護洽公民眾健康。

佛光會新竹區督導委員會督導長張淑治說明，此次捐贈的智慧防疫門，具有5大自動防疫功能，包含自動酒精洗手、自動偵測體溫、自動偵測口罩、自動物化消毒液噴灑，以及自動殺菌等功能。

智慧防疫門設置在公共場所，只要有人踏入區域，便會啟動自動感應系統，立即進行全身消毒殺菌，若民眾體溫異常，就會閃燈警示，降低民眾出入公眾場所的感染風險。

張淑治也指出，佛光會始終秉持著「慈悲為本、四無量心」的信念，疫情期間也捐贈物資給20個縣市政府、各地醫療院所，近期也捐贈價值15萬元的防疫物資給新竹縣政府消防局。

楊文科表示，疫情警戒降為2級，新竹縣也在中央防疫指引之下，適度開放公共集會場所，以「防疫優先、穩健鬆綁、人性管理」為原則，為防疫把關。此次也感謝佛光會提供實質協助，透過智慧防疫門，發揮高規格的防疫檢測，共同守護進出縣府民眾的健康。