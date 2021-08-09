農委會主委陳吉仲（左）表示食用米玉、瓜果類、瓜菜類等作物今年申報流程簡化，以利救助金快速發放。（呂妍庭攝）

六腳鄉栽種大量的食用米玉，卻因幾波豪雨受損嚴重。（呂妍庭攝）

農委會主委陳吉仲今9日在嘉義縣勘查農業損失，重申因全台農損逾2億，天氣轉晴後金額還會再上修，為協助農民盡快復耕，這次天然災害補助申報會從優、從速、從簡，包括嘉義、雲林等主要農業產區，全品項適用農業天然災害現金救助，另針對特定農作物，基層公所人員不需實地會勘，只要有耕作事實就可以呈報，以利現金快速發放，而總統蔡英文下午也將到嘉義縣、雲林縣視察農損。

豪雨災情嚴重，陳吉仲今在嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同下，先後到六腳鄉看食用玉米、太保市看洋香瓜、中埔鄉看木瓜，再到竹崎鄉了解龍眼災情，下午還會陪蔡英文到新港視察葉菜受損情形，行程緊湊。

陳吉仲說，豪雨造成農業災損超過2億元，為讓農民快速領到現金救災，今天農委會公告後，像食用米玉、瓜果類、瓜菜類，因損失已超過20％，甚至全軍覆沒，農民只要向公所申報，鄉鎮公所不用去看有沒有達到，只要確認作物和面積，就可以報上來，相關程序都可以省略，以利救助金快速發放。

另陳吉仲也提到，台灣農民很勇，遇到災害會盡快復耕，農委會有天然災害低利貸款，享有優惠利率外，另減免利息至明年4月，減輕農友還款壓力，讓農民專心復耕。