「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽頒獎典禮14日熱鬧登場。（陳淑娥攝）

「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽頒獎典禮，由滴滴噠噠的好馬吉「農村小童」帶領大家熱情參與。（陳淑娥攝）

「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽頒獎典禮14日熱鬧登場。（陳淑娥攝）

「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽頒獎典禮14日熱鬧登場。（陳淑娥攝）

「農萊市集」以友善農業、產銷履歷主題作推廣，展售的都是中台灣農村在地特色物產。（陳淑娥攝）

「農萊市集」以友善農業、產銷履歷主題作推廣，展售的都是中台灣農村在地特色物產。（陳淑娥攝）

「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽頒獎典禮14日熱鬧登場，今年參賽件數踴躍高達6445件，獲獎年齡最高為99歲。水保局南投分局長陳榮俊表示，希望透過繪畫活動，藉此將水土保持觀念與美學教育扎根於兒童，也讓老頑童運用繪畫手腦活用，可以更健康樂活。

「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽由農委會水保局南投分局主辦，今日下午2時許於台中麗寶Outlet Mall熱鬧登場，現場有「水保知識大闖關」與「農萊市集」等以及「滴滴噠噠的奇幻冒險」劇場演出等精采活動，還有搖搖樂、機票、住宿券等多項大獎，其中「農萊市集」與「水保體驗」昨日起至15日一連3天舉行。

分局長陳榮俊表示，去年第一次舉辦「農村小童繪不繪」繪畫比賽，參賽作品高達6284件，獲獎者年齡最高為90歲；今年「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，參賽者更加踴躍高達6445件，獲獎者年齡最高為99歲。

經網路人氣票選活動及知名美學教育專家及藝術家等3位評審評選後，最終決選5組共計83件作品，繪畫比賽各組前3名與優選的作品(共37件)於8月13日至8月15日在麗寶Outlet Mall進行為期3天的展示。

繪畫比賽年齡最高99歲黃舜姿女士，來自埔里籃城社區，當選過模範母親，在社區關懷據點跟著老師學畫，手腳靈活畫出興趣，黃阿嬤說，老師拿一張白紙給她，憑空想像畫出大樹、小鳥以及襁褓中的嬰兒，能夠獲最佳精神獎真的很開心。

陳榮俊指出，本次與麗寶Outlet Mall跨域活動，突破以往學習與宣導方式，南投分局透過多款VR虛擬實境、體感跳舞機及投影互動等多項遊戲，強化聲光效果，讓體驗者彷彿身歷其境，導入水土保持守護觀念，更模擬土石流來臨時之情境。活動內容也規劃富有創意的教具教材體驗，將廣場打造成一座水保遊樂園，透過闖關遊戲體驗，讓民眾以輕鬆的方式認識水土保持。

水保局南投分局表示，除了以上豐富活動內容，還有農萊市集進駐，讓民眾有吃有玩有學，藉由此次宣導活動，以寓教於樂方式，增添大小朋友學習的樂趣，讓民眾在歡樂中吸收水土保持的概念與知識。

「農萊市集」以友善農業、產銷履歷主題作推廣，展售的都是中台灣農村在地特色物產，特別優惠消費滿額送禮活動，保證物超所值，民眾只要在農萊夥伴攤位消費滿200元就能集一點，集滿6點可至服務攤位抽獎1次兌換精美農村好禮，幸運者可獲得農村小童聯名限量禮盒，歡迎大小朋友一起體驗拿好禮。