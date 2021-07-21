JPT日本語能力試驗近期報名資訊。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

我國疫情三級警戒持續進行，許多語言檢定測驗因無法實體辦理而暫停或延期，大學生面臨畢業升學與就業的挑戰更加嚴峻。東吳大學全台獨家引進日本語能力試驗(Japanese Proficiency Test 以下簡稱JPT)，讓學生通過數位日語檢定測驗。

東吳大學國際與兩岸交流事務處學術交流長王世和是台灣日本語文學會前任理事長，他在2020年初看到國際疫情演化，便積極推動JPT引進台灣，並認為測驗與檢定的數位化是後疫情時代重要發展趨勢。

東吳大學日本語文學系主任羅濟立則是台灣日本語文學會現任理事長。他認為，學生的未來不能等，數位測驗是有效的解決方案，因此系方將JPT列入109學年度畢業標準之一。東吳大學推廣部日文班主任陳永基則說，JPT考試著重實用與商務，與日文教學目標相契合。

至於考試方式，東吳大學採取專案進行。校方提到，本次JPT考試東吳專案，已在6月29日辦理完成，共有45位學生線上應試，採一台電腦線上考試，一支手機直播視訊，由台、日兩方派出數名監考官做線上監考。

日本主考官山岡啟一朗先生表示，JPT在韓國已經有超過4萬人參加考試，因為台灣疫情三級警戒，因此在全球首例專案，特別讓東吳大學學生線上即時考試。本次考試結果，45位學生獲得等同JLPT日檢N2以上水準，且有12名大二、大三學生已獲得等同日檢N1以上水準。

JPT是韓國YBM社於1985年開發的日語能力考試，是多所日本大學與專門學校入學採計條件之一，既是日本法務省出入國在留管理廳，在審查入境時採計的條件之一，同時也是日本國內多家企業採計任用的條件之一。

JPT是數位化的上機考試，最快在考完14天內即可取得成績。JPT不分程度皆使用同一份試卷，且每月皆有辦理考試，日語學習者可透過不斷參加測驗衡量自我進步程度。

近期JPT日本語能力試驗訂於9月12日(日)，詳情請上東吳大學推廣部官方網站／ 委訓合作／ 語言證照／ JPT日本語能力試驗-第354梯次(https：／／www.ext.scu.edu.tw／courses3.php？gid=5d74e0a2-e6db-11eb-b223-000c29ad6982)，報名期間為7月19日(一)至8月29日(日)。