文興非營利幼兒園在學童用餐時，保持防疫安全。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（右二）前往大學指考的試場，用工程尺確認考生間距是否超過1.5公尺社交安全距離。（莊旻靜攝）

因應疫情警戒降級，新竹縣的幼兒園有條件復課，新竹縣長楊文科27日一早前往文興非營利幼兒園，了解復課狀況，隨後又前往大學指考的考場竹北高中，了解防疫措施及準備作業，期望讓幼兒園學生、考生均無後顧之憂。

楊文科表示，縣府在中央流行疫情指揮中心指示下，以「防疫優先、穩健鬆綁、人性管理」3原則，有條件開放幼兒園，提醒學校務必為學生量體溫、消毒、戴口罩，用餐時間設置隔板，每日消毒等防疫作業。

新竹縣教育處統計，新竹縣公、私立幼兒園約有250所，其中私立園所166間均復課，幼兒園教職員施打疫苗比例高達9成，且須定期快篩。不過有園所指出，正逢新學期開始，加上降載作業、防疫措施等，一復課難免手忙腳亂，也有孩子太久沒上課，一入園就哭，也須額外照應孩子的適應問題。

楊文科隨後也前往竹北高中，現場還拿出工程尺，測量考生間距是否符合安全社交1.5公尺的距離，楊文科說，因應防疫，每間試場考生人數降載至20人，考試全程戴口罩，且因天氣炎熱，均須開冷氣，也不開放家長、親友陪考。

楊文科也說，這群應屆畢業的高三學生面臨停課不停學的考驗，不僅沒有畢業典禮，指考又延期25天，心理必然受到影響，但他也鼓勵考生「行百里者半九十」，考前也要保持身心健康。

教育處長楊郡慈也說，考場提供代訂午餐服務，用餐時也會放置隔板，調降隔離試場人數至5人。竹北高中校長陳瑞榮指出，此次大考規劃26間普通教室、3間隔離教室、1間防疫教室，另還有2間預備教室，提供考生使用及應付不時之需。