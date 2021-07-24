薩爾瓦多於6月時宣布將比特幣列為法定貨幣，為全球首例將其視為法定貨幣的國家，更激勵當時已疲軟不堪的比特幣價格一度彈升，但儘管官方做出這項決定，薩爾瓦多民眾對此卻難以接受，紛紛走上街頭抗議，深怕自己的血汗錢變成比特幣。

薩爾瓦多國會於6月9日時，通過將比特幣視為法定貨幣，該法將於9月8日正式採用比特幣作為法定貨幣，屆時比特幣於薩爾瓦多將享有和美元、日元等同樣的貨幣地位，薩爾瓦多也將成為全球第一個將比特幣視為法定貨幣的國家。

然儘管薩爾瓦多國會通過將比特幣列為法定貨幣，包含總統也對此大力讚賞，但摩根大通近期一項調查顯示，大多數的薩爾瓦多民眾皆認為新法根本不正確，甚至還有近半的受訪者根本不知道比特幣是什麼。

外媒報導，雖然受疫情影響，薩爾瓦多禁止抗議遊行活動3個月，但依舊不敵國內民怨高漲，薩爾瓦多民眾21日拉起布條、走上街頭，要求政府撤回這項將比特幣視為法定貨幣的法案。

一名抗議人士訴說她對比特幣的隱憂，她藉比特幣從4月高點幾近腰斬的價格舉例，「對於那些薪資較低的人來說，你可能現在擁有的是價值300美元的比特幣，但第二天可能就是價值50美元的比特幣」。

根據調查顯示，許多薩爾瓦多民眾不認同將比特幣視為法定貨幣，有高達77%的薩爾瓦多民眾不認同該項法案，當地商家也更願意選擇收到美元，而不是比特幣；另外，在1233名薩爾瓦多人中，僅20%的人樂觀看待這項加密貨幣法案，其他有高達65%的民眾完全不認同，其中最不能接受的就是使用比特幣支付薪資。