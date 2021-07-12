華新麗華集團旗下記憶體封測廠華東(8110)受惠記憶體需求轉強及新產能挹注，2021年6月合併營收續「雙升」登近34月高點，帶動第二季合併營收繳出雙位數「雙升」佳績，同步站上近11季高點。由於記憶體市況轉強，法人看好華東下半年旺季營運可望續升。

華東股價5月中下探12.25元波段低點，隨後一路向上走升，7月以來漲勢轉強，今（12）日開高後直攻漲停價23.65元，創2007年4月中以來13年3個月新高，早盤維持逾8％漲幅，領漲封測族群，10點半後再度攻上漲停。

華東公布6月自結合併營收7.34億元，月增3.25％、年增達52.35％，創近34月高點。帶動第二季合併營收21.76億元，季增達54.84％、年增達39.53％，創近11季高點。累計上半年合併營收35.82億元、年增達14.51％，登近3年同期高點。

華新麗華集團旗下新唐買下日本Panasonic半導體事業，其中的蘇州封測廠設備及產能，由華東透過新設孫公司蘇州華昕承接。隨著產能到位量產挹注，配合記憶體市況需求同步轉強，使華東營收成長動能自4月起顯著提升。

此外，記憶體需求強勁已使封裝材料及產能供不應求，記憶體大廠美光（Micron）除了提升自有產能外，亦將擴大委外訂單，加上記憶體模組廠看好市況積極下單，對華東在內的記憶體封測廠挹注營運動能，下半年旺季營運持續看旺。

華東董事長焦佑衡在致股東報告書中表示，疫情使今年全球經濟繼續面臨高不確定性，但半導體產業成長驅動力更堅定，加速的數位轉型帶來龐大機會，行動產品普及將持續帶動雲端服務與應用快速成長，汽車及物聯網裝置亦蓬勃發展。

焦佑衡認為，不論是在行動產品或雲端伺服器上，都需要更大容量、效能更高的記憶體進行資料處理與儲存，以因應5G時代更快速的傳輸與AI所要求的即時運算能力。華東將持續強化記憶體封測技術、生產與服務專業，成為全球最具競爭力的記憶體封測服務供應商。

焦佑衡表示，華東將藉由多年來建立完整而龐大的記憶體封測產能、豐富的工程服務與量產經驗，專注在品質、成本、交貨與服務4面向持續提升，透過資源整合降低成本及提高生產效率，以維持獲利並增加公司競爭力。