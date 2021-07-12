中央疫情指揮中心公布「微解封」指引措施，有條件開放國家公園、風景區及遊樂園；九族文化村將於13日恢復正常營業，遊客容量降載至1萬2000人，餐廳不提供內用，可在戶外定點用餐。

九族文化村經理黃瑞奇表示，重新開園後，除了加強要求遊客入園體溫測量、手部消毒、實聯制登記、保持社交距離外，園區也有許多防疫配合措施，包括遊客預約入園，留客容量降載至40％、12000人，遊樂設施搭乘也配合梅花座原則降載，部落區互動活動暫停、九族文化博物館暫停開放。

餐廳不提供內用，只限外帶，遊客必須到戶外定點用餐，但依規定要保持安全距離，避開群聚，用餐時不得交談，不能邊走邊吃，全區環境加強定時消毒頻率，設施使用後立即清消，並隨時滾動檢討相關措施。

黃瑞奇指出，休園將近2個月，員工持續進行改裝與環境整理和自主油漆工程，幾乎所有房舍硬體都全部粉刷一遍，許多在遊客多時不方便施作的工程，也趁此機會施工，機械遊樂設施也調整保養，隨時準備好迎接遊客。

九族文化村原訂暑假推出的水域設施，因防疫指引暫緩推出；不過，斥資數千萬，從義大利原裝進口的全新世代碰碰車，在星際廣場全力趕工中，即將推出。

黃瑞奇指出，園區最熱門的西班牙海岸主題設施群，組成「西班牙沖瘋樂園」，提供多樣的設施種類供遊客選擇，包括考驗心臟強度的無敵艦隊、沁心暢涼間被吸入黑洞的大漩渦，也有全家大小皆適宜的飛行船與皇家火車，還能搭乘水戰船以水槍對戰，西班牙沖瘋樂園是夏日消暑的最佳選擇，而結合日月潭纜車和大面積森林的戶外芬多精森林之旅，更適合防疫散心。