東京奧運中華代表團今天搭機赴日，世界球后戴資穎在社群媒體留言，懷念長榮航空，可以搭商務艙。體育署表示，因選手眾多，安排在經濟艙前艙，以確保安全，回程將搭乘商務艙。

中華代表團先遣部隊14日前往日本，主代表團今天在松山機場搭乘華航包機赴日，包機為A330空中巴士，共有313個座位，36席商務艙座位、277個經濟艙座位，羽球世界球后戴資穎等人今天也隨主代表團出發。

對於戴資穎在社群媒體Instagram發文，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」戴資穎的父親戴楠凱解釋，6月曾接獲通知選手搭乘商務艙，「資穎上機才知道（是經濟艙）。」

戴楠凱認為，畢竟每個人體質及搭乘交通工具習慣不一樣，「被騙的感覺很不舒服，且資穎會暈車、暈機，應該要事先說明，我們也可以想辦法安排」。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，體育署表示，這一次東京奧運防疫嚴格，只要機上旅客確診，隔壁排的選手就必須隔離，為了保護選手，這次選擇以包機形式送中華隊出國，「每一位乘客都要在96小時內進行兩次PCR檢測，連送機工作人員與機組人員都是」。

體育署強調，這次選手因人數眾多，被安排坐在經濟艙前艙，旁邊無人、前後排無人，以確保選手安全；工作人員則坐在經濟艙後艙，而總教練與隊醫則安排在座位較少的商務艙，回程部分，將安排教練、選手都搭乘商務艙。