東奧包機國手「全搭經濟艙」惹議 潘文忠與體育署長鞠躬道歉

東京奧運中華代表團今(19)日搭乘華航包機出征，所有運動員都搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，引發爭議，教育部長潘文忠晚間開記者會，親上火線說明。

【LIVE直播】戴資穎東京拚奧運搭經濟艙 教育部長潘文忠澄清｜2021.07.19

潘文忠表示，有關今日東京奧運代表團啟程前往日本，「中華奧會代表團、體育署行政人員搭乘商務艙，參賽國手搭乘經濟艙」一事，這樣的安排沒有讓國手在前往日本途中有最好的照顧，思慮不周，向所有奧運代表團國手致歉。

東奧選手搭經濟艙引發爭議，教育部長潘文忠及體育署長張少熙晚間開記者會說明始末。(教育部提供)

潘文忠指出，為確保選手安全，行前經與防疫團隊討論、評估，決定採取包機形式出國，並分散座位，確保代表團不跟其他旅客接觸。本次去程包機為330空中巴士，共有313個座位，36席商務艙座位、277個經濟艙座位。因選手人數眾多，故安排坐在經濟艙前艙，以「旁邊無人、前後排無人」的方式分散乘坐，回程並已安排各代表隊國手及教練搭乘商務艙返國。雖然防疫優先，但未周全考量到國手的需求，仍有檢討空間，再次向所有奧運代表團選手致歉。

東奧包機商務艙名單曝光。（王婉諭辦公室提供）

教育部長潘文忠表示，因選手人數眾多，故安排坐在經濟艙前艙。(教育部提供)

潘文忠說，稍早也和行政院長蘇貞昌一起致電給羽球國手戴資穎，向她致歉。在此，也向所有的國手致上最深的歉意。他承諾會以最高的防疫規格保護選手的安全，院長也要求他確實督導體育署，全力照顧所有國手的需求，讓68位國手全心投入賽事，無後顧之憂。會在奧運會後，就本屆奧運籌備規劃進行檢討，並向行政院提出檢討報告。