眼看民調直直落，民進黨現在極端重視危機處理，疫苗不夠，立刻追加3600萬劑；施打率低，又快馬加鞭進行施打，目前已破600萬人次，涵蓋率從2%逼近25%；河南大水，迫不及待府院會立刻送出慰問；官員與奧運選手爭位引起大譁，行政院長三度出面道歉。

現在的局勢就像鄭州大水，圍牆上的窟窿愈來愈多，雙手十指也擋不了，只好拚命抓瞎，補一塊是一塊，所以很容易發現背後的破綻。

3600萬劑疫苗只是畫大餅，根本還沒到手；降級不解封，也只是順應民情、拋鍋地方；口口聲聲說奧運選手是主角，可是機場送行明明站在最前面的就是蘇揆和一干要員，站在後頭的選手臉都瞧不見，到底誰才是主角？哪有奧運主角坐經濟艙、住宿三星級；而配角坐商務艙、住宿四星級？

上面拚命補破網，下面卻拚命捅婁子，來自烏克蘭的藝人瑞莎，只因在臉書po了張「中華隊加油」的照片，立刻遭到綠營側翼攻擊。奇怪哩！大看板上都寫著｢中華台北｣，看不爽去找總統、找行政院長啊！罵小女生不等於罵國家元首嗎？難道綠營側翼已不受管控，跟層峰對著幹？

大戰未屆，中軍已亂，失去民心的政黨終將下台。

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