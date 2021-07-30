菲律賓奧運選手迪亞茲（Hidilyn Diaz）在舉重55公斤級決賽中擊敗中國選手，奪得菲律賓歷史上首枚奧運會金牌。不過，迪亞茲的中國籍教練高凱文卻表示，在他的選手打敗中國選手時，他坐在角落低著頭划手機，不敢有太多表情，心情很複雜，直到頒獎典禮後才趨前擁抱迪亞茲。

《德國之聲》報導說，菲律賓舉重選手迪亞茲在決賽時打敗中國選手、世界紀錄保持者廖秋雲，獲得菲律賓史上首面奧運金牌，為此迪亞茲將獲得將獲得千萬披索的獎金及房產。

報導指出，今年64歲來自北京的高凱文表示，作為中國籍教練，帶領菲律賓選手戰勝中國人，情緒很複雜。他說：「看到自己訓練的運動員獲勝，肯定高興，但也非常矛盾，在為迪亞茲感到驕傲的同時，也為中國感到惋惜。」他擔心，這個結果可能會刺激到中國，就一直躲起來沒有出面，他也相信大家可以理解他的心情。

東京奧運55公斤級金牌得主菲律賓迪亞茲（中）的訓練團隊，她的教練是中國籍的高凱文（右前）。（圖／推特 @gmasportsph）

然而，菲律賓媒體引述迪亞茲稱，中國隊對於高凱文沒有在比賽前，私下提醒他們有關迪亞茲的資訊而感到不滿。迪亞茲29日對《菲律賓星報》表示：「中國隊對我的教練有點生氣，因為教練沒有對他們透露有關我的力量的情資。」

迪亞茲說：「教練當然沒有與中國隊分享......我想『他為什麼要分享？他在這裡是在協助我，使我更強壯。』這是一種很複雜的感覺，與政治或海上的國際議題牽連著。」他還強調，雖然沒有戰爭，但她能代表菲律賓，並且擊敗中國。迪亞茲所指的，是菲律賓與中國在南海主權糾紛問題。

高凱文對媒體表示，他希望中國看到其他國家獲勝能有接受的胸懷，而且一個運動項目要發展得好，就必須要有競爭。「一個國家好有什麽用？如果是這樣都自己玩了，別人都不跟你玩了，若都是你冠軍，那還練什麽呢？要有競爭才有意義。」

報導表示，教練受聘為不同國家或地區的選手訓練很常見，像是來自中國遼寧的教練張嘉民曾擔任泰國教練，他後來赴台灣指導中華隊選手陳葦綾在2008年北京奧運中獲得銅牌。另外，中國隊教練郎平也曾在2008年北京奧運中率領美國排球隊擊敗中國女排，不過郎平當時惹來中國網民狠批「祖國叛徒」。

高凱文曾帶領迪亞茲在2019年的雅加達亞運會拿下金牌，之後受菲律賓政府邀請，正式簽約成為迪亞茲的奧運舉重教練。高凱文曾執導過多名中國奧運選手奪金，包括2012年奧運金牌得主周璐璐。