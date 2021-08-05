東京奧運漸進入尾聲，大陸穩居獲獎牌積分排名首位，中華隊創歷來最佳成績，香港隊也已拿下1金2銀，創隊史新紀錄。整體說來，中華兒女在本屆奧運都交出亮眼的成績單，證明我們吃苦耐勞、堅毅不拔的民族特質。

出征藝人加深對立

比賽期間雖然有一些政治雜音，過度的國族認同情緒，在網路上叫囂謾罵，卻遮不住兩岸選手的互相切磋與惺惺相惜，更抹不去兩岸選手培訓合作的事實，但藝人小S為中華隊國手加油的發言，竟使酸民無意義的爭執，上升到兩岸政治爭議的層次，為兩岸和平發展計，爭議有釐清的必要。

兩岸分裂的事實不必贅述，北京雖然在國際場合否認中華民國，封殺中華民國參與國際社會的空間，但仍然不能消滅中華民國仍有效統治台澎金馬地區的事實，也不能完全阻止台灣以各種名稱參與國際組織，所幸九二共識讓兩岸找到各自合理化解釋的空間，維繫兩岸關係的發展，可惜的是，這個基礎因民進黨執政而漸漸流失。

既然中華民國在台灣事實存在，國民政治社會化持續進行，生長在台灣的國民無論是學校教育或日常生活，無論是儀式典禮或潛移默化，對於國家符號的認同深入人心。這不僅表現在內在情感，也外化於日常語言。香港作為前殖民地，又是一座城市，香港人回到香港，只會說回港，不會說回國，台灣人說回國則是再自然不過的事。

以小S的家庭背景，再觀察她長期的言談，一點都不需要懷疑她的中華民族認同與對中國的情感。但小S在台灣出生，受中華民國教育長大，她的情感與認同除非經過強烈的裂變或自我審查，否則很難擺脫成長與教育的印記。大陸網民和廠商將小S對出生地的情感與認同，視為對大陸的敵意，甚至貼上台獨標籤，就太過頭了，除了加深兩岸人民間的敵意，讓親痛仇快之外，看不出任何有助於兩岸融合相向而行的作用。

隨著全球化快速發展與社會不平等的加劇，許多年輕人因發展挫折與人際疏離，轉向民粹主義與民族主義，從集體認同與敵我意識中尋找安慰和發洩。兩岸近年來的政治對立，讓一些年輕人的政治認同越來越狹隘與一元，角色越來越侷限與單一，思想與言詞也越來越激化與情緒化。想要解決狹隘的政治認同與對立，就必須求同存異，找出雙方的交集。兩岸或許在國家層次上有歧異，但兩岸同屬中國文化與血脈相連，卻是不爭的事實，近年兩岸並不和諧，但經濟的互利共榮卻更深化，兩岸想分都分不開。

中國故事不限大陸

台灣許多人對統獨的終局走向或有不同看法，但並不否認身為「中國人」或「華人」的身分，仍保有對中華文明孺慕之情，對先人與宗教信仰仍崇拜追遠。今日歐洲聯盟的形成，憑藉不只是經濟與政治的需要，更有堅實的基督文明作為基礎。台灣雖小，但足以影響中華民族復興的進程，從中華民族的認同出發，走向兩岸的和平融合，是台灣長期繁榮的唯一道路，路雖漫長，卻足以致遠，兩岸應該都理解這一點。

如果大陸能體會民族認同與國家認同的差異，應該更包容大度的看待兩岸的差異。中華文明未曾斷絕，中華民族綿延數千年，雖歷經分分合合，但分後總是能合，就是因為在政治法統上，有一個文化道統。只要文化道統在，中華民族終歸統一，讓台灣的中華民族認同能夠持續發展，不致消亡淡化，大陸亦有責任。

習近平說要說好中國故事，這個中國故事不應只限於在大陸的人與事，大陸教練與培訓幫助中華隊選手奪牌，不也是很好的中國故事嗎？本屆奧運場上兩岸三地中華兒女的表現，不也是很好的中國故事嗎？之前雲南幾頭大象漫遊，吸引了全球目光，成為很好的中國故事，相信口舌伶俐機敏的小S，也能說好中國故事，豐富中國故事。