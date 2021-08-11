針對我與立陶宛關係升溫，將在立陶宛成立以「台灣」為名的代表處，卻引來中國不滿，中國外交部將召回駐立陶宛大使，表達抗議。高雄市長陳其邁今（11）日受訪時直嗆，中國若用這種霸權心態，或是威脅利誘，不是站在互利互惠平等的立場，不會受到國際間民主國家的認同。

陳其邁認為，身為台灣人，台灣能夠跟其他國家有互惠平等的交往，這是大家都很高興的一件事，而且台灣對國際社會也可以做得更多，他相信台灣是國際社會裡不可或缺的一個非常重要的國家。

話鋒一轉，陳其邁直嗆，中國假如用這種霸權心態，或者威脅利誘，不是站在互利互惠平等的立場，我想這個並不會受到國際間民主國家的認同。

陳其邁提到，立陶宛國家跟台灣過去發展歷史非常接近，都是從威權走向民主，對人權的保障也是都非常注重，雙方有共同的民主理念跟對人權的堅持，兩國理念接近，人民也有深厚感情的交往，這種提升雙方之間彼此的往來，是再自然不過的一件事。