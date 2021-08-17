美國政府官員今天告訴法新社，塔利班（Taliban）將不得動用美國帳戶內的阿富汗存款。

塔利班迅速接掌阿富汗後，美軍正在撤離阿富汗首都。上述官員表示：「阿富汗政府在美國的中央銀行資產，塔利班將無法動用。」

知情人士表示，阿富汗央行截至4月底的外匯存底共94億美元，但那筆資金絕大部分都在阿富汗國外。目前不清楚存在美國的資產占比。

北大西洋公約組織（NATO）支持美國總統拜登撤軍決定，將其駐守阿富汗的9500人撤離後，塔利班取得阿富汗政權。

塔利班朝喀布爾挺進時，阿富汗央行總裁艾哈邁迪（Ajmal Ahmady）和團隊曾試圖穩定匯率。他說，央行13日接獲通知得知，「有鑑於環境惡化，我們不會再有更多美元運抵」。

艾哈邁迪今天也推文透露昨天在千鈞一髮之際搭軍機逃出國的過程。

他說：「總統一宣布離開，我就知道混亂會跟著來。他沒有過渡計畫，導致這種亂象。我不能原諒他。原本不需要這樣結束的。」

除了凍結資產，華盛頓可能也會阻擋國際貨幣基金（International Monetary Fund）與世界銀行（World Bank）等對阿富汗提供的援助。

「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）外交政策專家費爾巴－布朗（Vanda Felbab-Brown）表示：「阿富汗非常仰賴外國援助…因此取得國際經濟資金至關重要。」但她表示，為了打擊塔利班政府切斷資金，「會帶來重大的人道後果，對人、對經濟發展都會產生後果」。