隨著市場對聯準會提前縮減購債的預期不斷升溫，美元仍是外匯市場焦點。而同屬大洋洲的「兄弟貨幣」紐元和澳元也受到關注。FXTM富拓市場分析師陳忠漢認為，紐西蘭央行本周將宣佈上調基準利率，從而成為疫情爆發以來首個升息的發達國家央行。強烈預期紐西蘭央行將於周三（18日）把官方現金利率上調25個百分點至0.5%，並且紐西蘭可能會持續加息。

在市場的預期之下，紐元兌美元本月迄今已上漲近1%， 跑贏其他G10貨幣。紐西蘭央行領跑升息將有助於支持紐元/美元站穩0.7重要心理關口。

至於澳洲央行，陳忠漢認為由於Delta變種病毒在澳洲引發新一輪疫情，該國的經濟復甦形勢令人擔憂。澳洲央行本月稍早時宣佈繼續推進其縮減購債規模的計畫，看淡持續防疫封鎖的影響，這令市場感到意外。投資者仍對Delta病毒肆虐可能給央行政策前景帶來的風險保持警惕。封鎖措施實施得越久，澳洲央行回歸貨幣政策正常化的步伐就可能越落後於其他G10國家央行。

澳洲央行縮減量化寬鬆購債計畫，已經造成近期澳幣回貶，澳幣兌美元匯價又跌，再創去年11月以來新低。今早盤美元兌澳幣匯價來到1.363附近。