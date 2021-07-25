女子羽球選手戴資穎首戰輕騎過關，一般人只看到球員在球場上的表現，資深體育記者蔣任卻發現比賽現場背後有洋蔥。

蔣任說，戴資穎雖然殺得快卻沒有傷對手自尊，因為她看出對手腿部有傷，所以沒有拿出全部實力來羞辱對手。蔣任說：「今天小戴在球場上的表現已超出了球員的風範。」

奧林匹克競賽現場雖然是個競技的場所，但絕對不是戰場，是當初希臘城邦為了團結、為了友誼才舉辦的這項比賽，雖然具有競爭含意，卻絕對不是殺戮戰場，今天，小戴將這項精神發揮到了極致，沒有乘勝追擊，也沒有趕盡殺絕，她不僅僅是贏得這場勝利，更贏得全國人的尊敬。

選手團前往東京途中發出不愉快的事，戴資穎在臉書透露機位與住宿問題，遭受網軍炮火攻擊，如果沒有亮眼成績，會讓她在回程中好看。現在，賽程尚未完全結束，戴資穎的潛在表現就顯露出來，她絕對不是一個挑剔的人，不會咄咄逼人，她具有仁慈之心、她懂得謙讓、球場上她在不傷對手自尊的情形下取得勝利，豈會在物質條件上斤斤計較？

勝不驕，敗不餒，跟那些心胸狹隘，眼角偏斜的鄉民相較，誰優誰劣，自在人心。

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