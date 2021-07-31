戴資穎為自己的好球握拳叫好。（季志翔攝）

5年前里約奧運，戴資穎的奧運之旅結束在印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu）拍下，今天（7月31日）兩人再度於奧運舞台對決，戴資穎從減少失誤做起壓制對手，最終21比18、21比12復仇成功，由於晉級金牌戰確定有獎牌到手，小戴賽後燦笑說：「很棒！」

東京奧運賽前，戴資穎就坦言自行就是要突破之前奧運參賽成績，最高目標就是要為自己掛上獎牌，目前已經確定有牌，小戴開心說：「很棒！但是不管什麼比賽，我對自己要求都很高，直到成為贏家，我都不敢鬆懈，努力在場上做好自己該做的。」

戴資穎透露，自己比賽有時會出現一些小亂流，有時候失誤也較多，今天這場比賽至少有降低失誤，只要做好這點，就有機會勝利，也沒有想到5年前里約奧運輸給辛度的往事，「只有想到常常跟她對陣，其他的不多想，比較專注再不要出現太多失誤。」

戴資穎預計日本時間明天（8月1日）晚間9點20分女單金牌戰出戰大陸陳雨菲，小戴說：「雖然平常9點以後是我的睡眠時間，但以台灣時間來說，是在8點20分開打，所以時間上對我來說還好、不會太晚。我覺得這場金牌戰肯定困難，我必須要非常穩定才有機會抗衡。」