奧運國手商務艙承諾跳票...蔡英文又穿越時空打自己臉

有關東京奧運代表團啟程前往日本，發生「中華奧會代表團、體育署行政人員搭乘商務艙，參賽國手搭乘經濟艙」一事，教育部長潘文忠今天證實，體育署長張少熙昨(19)日第一時間已經向他口頭請辭並同時遞交書面辭呈。

東奧包機國手「全搭經濟艙」惹議 潘文忠與體育署長鞠躬道歉｜中時新聞網

潘文忠表示，19日下午他向行政院長蘇貞昌報告奧運相關規畫原委時，也報告張署長請辭一事。蘇院長指示，賽會在即，張署長應依原規畫赴日協助國手做好賽前準備，並全力照顧所有國手的健康與需求，讓國手全心投入賽事，以取得佳績為最大目標。至於專機專案的究責，院長指示教部在奧運結束後提出專案報告併同處理。