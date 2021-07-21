世界球后戴資穎搭經濟艙赴東京奧運，同行官員卻搭商務艙引起眾怒，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠道歉都無法平息全民怒火，到底商務艙對國手有多重要？前國手、現任桃園璞園建築籃球隊總教練顏行書形容，「腿能伸直對我的膝蓋肌腱炎而言，就像天上掉下來的禮物」，一句話瞬間吸引上萬人朝聖按讚。

戴資穎19日赴東京奧運時，在IG限時動態一句「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，意外揭露台灣代表團選手出征東京奧運竟全被塞在經濟艙，同行官員卻搭商務艙，且潘文忠去年才承諾，今年要讓國手們搭商務艙，言猶在耳，沒想到今年馬上變卦，引發爭議。

對此，前國手顏行書今(21)日在臉書表示，還記得他代表國家出征，第一次受到禮遇搭商務艙時的感動，他形容「腿能伸直對我的膝蓋肌腱炎而言，就像天上掉下來的禮物，領隊只是低調的說，這是應該做的事！」

顏行書還說，他還記得18歲時，中華隊訪問南美洲邦交國，飛行20小時以上，隊中200公分高的選手，想盡了無數在經濟艙可以坐得比較舒服的方法，最後都功敗垂成。希望參加奧運的選手們，士氣不要受太大影響，忘記不愉快，「記得我們都挺你們，中華隊加油」。

貼文一出瞬間吸引上萬人按讚，網友紛紛回應「辛苦了」，連「黑人」陳建州也在底下留言「中南美洲那次絕對是經典」。