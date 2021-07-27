ROC女子游泳名將艾菲莫娃(Yulia Efimova)每屆奧運都很有戲，這次她因為不滿27日在100公尺蛙式決賽失利，只拿到第5名，批評東京奧運刻意更改比賽時程，害她難以調適。東奧安排在日本時間10時30分開始比賽，他們比美國東岸時間快了13小時，也就是接近美國晚間收視的黃金時段。

游泳是美國的主力奪牌項目之一，艾菲莫娃抱怨不能在當地晚上比賽很不公平，像是里約奧運因為與美國時差只有1小時，仍選在晚上舉行游泳決賽。「如果在晚上游決賽，大家都會有更好的成績，或許能刷新世界紀錄。很遺憾我們生活在金錢至上的世界，他們不會在乎運動員的需求。」

東奧這次也被罵慘了，因為頂著疫情續辦、加上氣候濕熱，遭到外界砲轟貪婪、公然說謊。艾菲莫娃也提到選手村環境狹窄，限制又多，她連去禮品店買東西都不行。

艾菲莫娃是第4次參加奧運，累積2銀1銅，全部都是蛙式。這一次她還碰上了老冤家莉莉金(Lilly King)。上屆里約奧運，美國女將莉莉金質疑艾菲莫娃為何使用禁藥還能參賽（國際泳總放行），把艾菲莫娃罵哭了。最後莉莉拿到金牌，艾菲莫娃得了銀牌。本屆艾菲莫娃第5名，莉莉金拿到銅牌。