今天（27日）上午的東京奧運射擊賽場，在10公尺氣手槍混合團體賽中，中國隊剛剛奪得個人銅牌的老將龐偉攜年輕的姜冉馨出戰，兩人拿下金牌。

這場決賽很有可能成為龐偉個人奧運生涯的絕唱。賽前接受《河北日報》採訪時，龐偉說，東京奧運會可能是自己參加的最後一屆奧運會，所以特別希望「告別演出」能夠圓滿，不留遺憾。

「之前拿到獎牌我很開心，這也是對我過去一段時間努力的肯定，兩年多里吃的苦值了。」對於10公尺氣手槍混合團體賽這個首次出現在奧運賽場上的項目，龐偉表示，「為了不給隊友拉後腿，我也會努力拼搏。」

龐偉在省隊的教練、河北省體育局射擊射箭運動管理中心副主任張勝閣透露，龐偉這樣的高水平射擊運動員一年的訓練至少要打4萬多發子彈，這還不包括只練動作不擊發的訓練量。

算下來，龐偉平均每天要打100多發子彈—不要以為這是件很簡單的事，運動員平時訓練都按比賽的節奏進行，每打一發子彈大約需要幾十秒，因此每天僅實彈射擊時間就要耗費兩三個小時。

再加上體能、心理等其他訓練，有時候龐偉一天下來訓練時長就有10多個小時。

「剛進國家隊的時候，我是最小的；而現在在中國國家隊手槍組，我是年齡最大的。」當初因為中國國家隊在這個項目中缺人，里約奧運會後退役的龐偉在休息兩年時間後選擇復出，他也希望接下來有更多的運動員盡快成長起來，「這樣這個項目才有希望……」。

而相比於可能即將告別職業生涯的龐偉，「00後」姜冉馨也結束了她第一次奧運之旅。

對於剛剛度過21歲生日的小將來說，她和奧運會之間的故事才剛剛開始—本屆賽事拿下個人銅牌，被龐偉當成「大姪女」的上海姑娘， 也將在未來扛起中國氣手槍的旗幟。