財政部關務署基隆關於2018年4月29日緝獲大型進口機具夾藏各式制式槍支109支、子彈12379發及滅音器等槍枝配件，為績效卓著（A02）等級，但遲至2021年7月中才給予首功人員楊崧佑、何銘峰記兩大功獎勵。

該起走私案原本是不肖廠商申報注塑機進口，當時查緝關員楊崧佑在沒有密報及情資下，在單日約3700筆海運進口艙單中分析過濾篩出可疑案件，經綜合研判該批貨物有夾藏管制品高度可能性，楊崧佑也向上呈報給直屬主管何銘峰並以人工改列為「X光貨櫃儀檢」。

何銘峰以X光貨櫃儀器檢查並耗費3個多小時清運該只40呎貨櫃眾多貨物及拆解機具，發現機器內部夾藏制式槍械逾百支、子彈逾萬發及其他槍枝配件，涉違反槍砲彈藥刀械管制條例，除依法查扣貨物外，並配合檢警調機關偵辦，破獲幕後不法集團。

基隆關表示，不法份子企圖走私大量軍火，對國內治安有嚴重影響，海關職司邊境管制，將持續運用風險管理機制及專業查緝技巧，全力緝私，以協助維護社會治安，呼籲民眾應勇於檢舉，共同打擊不法走私。