因為疫情，許多在台就讀大專校院的僑外生因工讀機會大幅減少而生活陷入困頓，「財團法人教育部接受捐助獎學基金會」將幫助他們安渡難關，經學校依申請學生情況進行初審、學者專家複審，共69所大專校院約268名僑外生受惠，每人可獲5000元的獎助學金。

台灣家長教育聯盟表示，疫情雖已趨緩，但是受到疫情影響而需要紓困的人，仍然存在。教育部已推出多項紓困方案，但仍有約五百位「新南向產學合作國際專班」學生，因不符紓困資格，生活陷入困境。

台家盟除緊急捐助一批物資解燃眉之急，並發出新聞稿一份，提出三點呼籲：一、各學校應積極主動整合疫情期間境外學生生活需求，並提供必要的生活援助；二、教育部應落實督導學校在學生生活輔導的各項作為；三、教育部對於因疫情受影響，而提供的教育紓困措施，對大專學生應不區分本國境外，回歸依照學生遭遇之經濟衝擊和必要性來提供紓困。

為協助受疫情影響生活的僑外生，教育部與留台校友團體共同合作，希以最妥適及符合需求的方式協助僑外生繼續在台學業，「財團法人教育部接受捐助獎學基金會」短短幾天收到134萬元善款，且捐款還在陸續增加。

教育部長潘文忠請各校主動瞭解僑外生生活情形，啟動學校急難救助機制，即時協助生活陷入困境的僑外生安心就學，並請各校回復受疫情影響的僑外生情況及學校輔導措施，多數學校也對學雜費繳交困難的僑外生提供分期付款、延後繳費、學生急難慰助金等措施；對於生活困難的僑外生則提供紓困物資、餐券、住宿減免、急難救助金等協助。