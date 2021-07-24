台灣球迷與球迷期待的東京奧運羽球賽事今天點燃戰火，世界球后戴資穎首場小組賽事短短25分鐘以21比7、21比13解決瑞士選手賈奎特（Sabrina Jaquet），她透露，首場賽事就是先適應場地，第2局失誤比較多，希望下一場能改善。

戴資穎透露，前幾天有到比賽場地練習，今天風向上和之前練習比有點不太一樣，自己持續適應中，身為種子的她如果能夠拿下第1，就能直接靠著長籤晉級8強，她也放眼小組賽努力全部都拿下勝利。

對於奧運為了新冠疫情防疫不開放觀眾進場，戴資穎表示，今年初泰國賽事就體驗過，所以對於沒觀眾加油不陌生，至於今天賽程因爲不少雙打賽事都打得相當激勵、三局才分勝負，小戴笑說：「雖然因為延誤，讓我們早點來準備就必須多等一段時間才能上場，不過還好這次選擇住在離場館比較近的飯店而不是選手村，不然可能要更早到球場。」

原訂出賽時間比戴資穎早的男雙王齊麟／李洋，因為賽程延誤多等了2小時才上場，首戰面對印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），首局16比21讓出。