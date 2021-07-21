高端疫苗研發的COVID-19疫苗通過專案製造供緊急使用，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，考慮展開本土小規模研究，評估高端疫苗混打可行性。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國產疫苗傳好消息，指揮中心指揮官陳時中今天表示，高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）審查，衛福部核准高端COVID-19疫苗專案製造。

針對國產的高端COVID-19疫苗能否混打，張上淳今天下午在指揮中心記者會中表示，國產COVID-19疫苗沒有國際混打資料可參考，所以可能會考慮在本土執行小規模研究，再決定高端疫苗混打可行性。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員希望有實證資料再提出建議。

現階段台大醫院及長庚醫院都在進行AZ疫苗及莫德納疫苗混打研究，未來混打BNT疫苗或國產疫苗計畫，指揮中心指揮官陳時中也說，各類COVID-19疫苗混打有相關研究進行中。

張上淳進一步說明，除國內實證資料，若國際間有好的研究、有公信力的報告也可參採，如AZ疫苗及BNT疫苗混打已有國際相關資料，本土不見得要有實驗。由於缺乏AZ疫苗及莫德納疫苗混打的國際資料，所以才會選擇在國內進行本土研究。（編輯：張芷瑄）1100721