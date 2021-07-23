3名2020唐獎生技醫藥獎得主今天受邀在2021亞洲生技論壇發表主題演講。其中岸本忠三研發的藥物，近期獲得美國FDA緊急授權用於治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病），受到矚目。

唐獎基金會歷來都會邀請各屆得主，在世界重要的學術會議、論壇中發表主題演講。近來人類面對全球性的多重災難，唐獎積極提倡「永續發展」，著重與時俱進的危機處理，並反思重建社會秩序的策略。

今天上午線上舉行的2021亞洲生技論壇（BIO Asia –Taiwan），唐獎得主岸本忠三（Tadamitsu Kishimoto）演講主題是「細胞激素IL-6:從類風濕性關節炎治療至CAR-T療法和COVID-19疾病」。

不久前，岸本忠三研發的藥物安挺樂Actemra（學名tocilizumab），陸續通過美國食品藥物管理局（FDA ）和世界衛生組織（WHO）緊急授權，用於治療COVID-19，使得促發炎細胞因子在免疫發炎疾病中扮演的關鍵角色，再次受到關注。

「安挺樂」主要作用是阻斷細胞激素IL-6的作用，進而達到抗發炎的效果。岸本忠三分享，這項藥物原先用於治療類風濕性關節炎及幼年型原發性關節炎，近年經臨床實驗證實可治療嚴重的細胞激素釋放症候群（CRS）。疫情爆發後，研究團隊就推測此藥物對陷入細胞激素風暴的COVID-19也可產生療效，透過實驗獲得證實。

查爾斯．迪納雷羅（Charles Dinarello）發表的主題是「IL-1抑制劑於發炎疾病的廣泛應用」，他提到IL-1抑制劑除了可用於治療急性及慢性發炎疾病，也可協助糖尿病患改善症狀、降低心肌梗塞的再發生率。他並於演講最後提及，對於呼吸衰竭的COVID-19病患，使用IL-1抑制劑也可有效降低死亡風險。

馬克．費爾德曼（Marc Feldmann）演講主題為「應用阻斷TNFα方式之免疫療法：類風濕性關節炎治療及放眼未來」。他提到合併使用抗TNF及抗VEGF（vascular endothelial growth factor）抗體藥物，未來可望完全根治類風濕性關節炎。研究團隊同時也正開發更具專一性的藥物，透過選擇性阻斷TNF的兩種受體（R1和R2）中的一種（R1），進一步增強藥物效果。

2020年唐獎生技醫藥獎頒給查爾斯．迪納雷羅、馬克．費爾德曼、岸本忠三，肯定三人發現細胞激素IL-1 、TNF及IL-6在發炎疾病中關鍵角色，有助瞭解自體免疫失調發炎性疾病的形成，成為研發相關疾病治療藥物的重要推手及基石。（編輯：管中維）1100723