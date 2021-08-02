2021 財年第三季財報2021 財年第三季財報（截至 6 月 26 日），營收達814 億美元、年增 36%，每個產品線均有年增雙位數以上的表現，每股盈餘1.30 美元，毛利率43.3%，均優於市場預期，其中搭載去年蘋果自研晶片M1處理器的Mac 營收，達82.4 億美元、年增16%，據市調機構發布調查報告指出，上季Mac出貨量600萬台、增長22%，季度出貨量創同期新高，M1機種更達90%，最新消息指出，蘋果有望在2022年底完全切乾淨英特爾提供的X86處理器。

蘋果去年發表ARM架構系統單晶片（SoC）「M1處理器」，為蘋果2020年第三場產品發表會，正式與合作15年的英特爾X86架構說再見。蘋果M1處理器晶片由全球晶圓代工龍頭台積電代工生產，用以5奈米製程，當時推出 3 款搭載 M1的 Mac 產品，包括MacBook Air、 MacBook Pro以及Mac mini，無論是在電池續航還是效能上，都在市場造就不錯迴響。蘋果今年春季發表會上，也推出首款搭載M1的iMac，甚至是在iPad Pro上搭載M1晶片，為旗艦級平板效能提升到與MacBook同水位。

市調機構Counterpoint的調查報告指出，雖有晶片短缺問題，但新冠疫情所推升的遠端需求，讓今年Q2的全球PC出貨量仍較去年增加15%、達8010萬台，聯想（Lenovo）以25%高居龍頭寶座，其次為HP 惠普受到Chromebook出貨量減少影響，市占率來到23%，Dell以市占率17.2%排名第3；蘋果以7.5%市占率居於第4。

據外國財經媒體報導指出，蘋果在發表M1的同時也宣布將在2年內逐步汰換英特爾晶片，至於未來幾個月，將有機會發表可能命名為M1X所搭載的MacBook Pro，傳M1X將由台積電5奈米強效版代工生產，與A15晶片同個製程節點，新款Mac mini也將在不久後發表。

報導提及，iMac將在明年底前走完過度期，還有Mac Pro將搭載最新、更小的處理器晶片。蘋果也在規劃2022年推出最新設計的MacBook Air，可能支援 MagSafe。

不過，蘋果傳仍在規劃搭載在目前的Mac Pro的英特爾處理器晶片進一步升級。

日前有一名洩密者指出，Mac Pro仍有機會在2022年推出搭載英特爾10奈米製程的Ice Lake Xeon W-3300 系列處理器，這與外界觀望蘋果可能推出M2晶片搭載在Mac Pro的說法有所不同。該名洩密者指出，這款晶片可能是蘋果史上最後一款在Mac Pro採用的英特爾處理器。