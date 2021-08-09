華碩(2357)7月集團營收為376億，年增1.2%，7月品牌營收為344億，年減0.7%。雖然市場需求面強勁，但部分零件缺料致7月份供貨出現瓶頸。華碩將於8月11日下午舉辦線上法人說明會，說明第二季營運結果及第三季營運展望。

華碩共同執行長許先越在日前股東會中指出，華碩受到缺料造成的長短料現象，零件庫存水位也因此升高，不過第三季在訂單需求強勁、手上料件掌握度亦不錯下，樂觀估計出貨表現可期。面對第四季會否有需求「潮退」雜音，華碩就內部所掌握的通路庫存水位看，保守預估仍有50萬台以上、峰值可達90萬台的通路回補需求空間，讓許先越樂觀直言，全年出貨量及整體表現會比去年更好。

針對下半年PC市況，開始出現品牌廠進行出貨及總量的「修正」，許先越認為主要因素在於受到供應鏈缺料影響，因此原IDC預估2021全年全球PC出貨總量可達3.9億台，實際出貨恐僅落在3.5億～3.6億台，至於約4千萬台的出貨差距則將遞延到明年。

華碩初估2021全年出貨將接近2,400萬台目標量，明年也訂下積極成長目標。