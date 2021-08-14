由於莫德納向全球供應疫苗延宕，導致南韓國內發生嚴重的疫苗荒，南韓保健福祉部副部長姜都泰親自率團，前往麻州莫德納總部登門討貨。《韓聯社》14日報導，隨著南韓政府代表團13日啟程，並於同日下午抵達莫德納總部，向其抗議交貨延遲與減產等問題，已成功讓莫德納正式道歉並與南韓協商如何維持穩定供貨。

報導指出，姜都泰與青瓦臺社會政策秘書官柳根赫組成的4人代表團，向莫德納抗議疫苗供應中斷，並與之協商因應對策。會後，姜都泰表示莫德納已正式道歉，並允諾不會讓斷貨的事情再度上演。

至於具體供應時間，他則說雙方會盡快敲定，目前正與莫德納協商中，等到返韓後會正式公布細節。他也強調，「這次會議相當有建設性」。

美國藥廠莫德納日前證實，由於實驗室意外加上沒有安全庫存在手，除美國以外的其他合作國家恐面臨2至4週的供貨延遲。這導致原本南韓政府採購、並預計於2021年底前分批出貨的4000萬劑疫苗，交貨時間被迫延期。

原本7月應送抵南韓的部分疫苗，被延宕到8月才抵達，而原本8月可以供應的疫苗劑量，也被迫減半供應。這讓南韓拿到的莫德納疫苗僅有原先預定的6%(245萬劑)，首爾因此派出4人代表團登門討貨。

除親討莫德納疫苗，南韓也於13日與輝瑞公司簽約，採購3000萬劑輝瑞疫苗，以確保2022年接種計畫能順利進行。另一方面，南韓代工生產的102.8萬劑AZ疫苗，13日也自慶尚北道安東市出貨。種種作為都是為了解決南韓國內的疫苗荒。

不過，考量到AZ疫苗的血栓問題，南韓政府也拍板49歲以下的國民，改打輝瑞與莫德納疫苗，這也是莫德納延遲交貨會讓南韓登門討債的原因。畢竟，供貨中斷不只是造成疫苗荒，更讓49歲以下的族群遲遲等不到疫苗接種。