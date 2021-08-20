全球晶片荒問題遲遲未解，有許多企業為了獲取半導體資源，會尋求一些特定管道取得，但據日媒報導，目前市場出現約3成以上的半導體假貨流通，並來自大陸、南韓以及東南亞為主。

據日本《共同社》報導，衝電氣工業的子公司「衝Engineering」調查報告指出，這些假冒品大多將產品的標註廠商改名為大企業出產，更有不少是從過去10幾年生產的廢棄家電取出，並拿來當成新品銷售，以及有更多的不合格半導體都拿來重新出貨。

全球半導體廠商曾因新冠疫情擴大而一度減產，但隨著汽車產業復甦以及遠端經濟，讓需求大幅回升，但供給速度跟不上之下，日本巨頭瑞薩電子的生產設備遭遇火災，導致車用MCU大缺貨，晶片荒也持續發生。

報導指出，這些晶片大多來自大陸、南韓以及東南亞，而且很多是在網路上交易，並由接到組裝廠訂單的專業貿易公司採購。這些晶片大多用在美容儀器、血壓計、行車記錄儀、電子煙等，由於這些組裝廠無法辨識什麼是正品，所以劣質的半導體若在市場流通，可能導致產品性能大降，甚至對產品安全性造成影響。