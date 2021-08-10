避暑天堂杉林溪 夏日星空璀璨非凡 18:352021/08/10 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 避暑天堂杉林溪，夏日星空璀璨非凡。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杉林溪森林渡假園區，飛泉流瀑群集，最具盛名的「松瀧瀑布」，夏季豐水期負離子高達8萬到12萬（ion／立方公分）之間，沐浴負離子、呼吸芬多精，晚上還可欣賞毫無光害的星空。 杉林溪園區海拔1600公尺，夏季平均氣溫約20℃，全天候感受天然潔淨冷氣，避開都市水泥叢林的悶熱，吹拂天然沁涼的微風，讓人身心舒暢。 暑假期間，杉林溪每天晚上舉辦免費夜間天文星座解說導覽，欣賞夏夜最璀璨亮麗的銀河，及兩端的牛郎與織女星；還可以認識天秤座、天蠍座、射手座，並提供大型天文望遠鏡，觀察星空之美。 #避暑天堂 #杉林溪 #夏日 #星空璀璨 #非凡 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 衣服曬不乾怎辦？他曝用這個比除濕機強：有太陽的味道 - 生活 新北爆4例Delta病毒皆境外移入 侯友宜：勿忘諾富特破口事件 - 生活 國民年金該繳嗎？過來人曝悲慘經驗：真的要三思 - 生活 「冷氣和除濕誰最省電」？專家解答：1模式耗時又耗電 - 生活 熱帶氣旋警報發布 新颱風可能路徑曝光 8月下旬連著來 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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