杉林溪森林渡假園區，飛泉流瀑群集，最具盛名的「松瀧瀑布」，夏季豐水期負離子高達8萬到12萬（ion／立方公分）之間，沐浴負離子、呼吸芬多精，晚上還可欣賞毫無光害的星空。

杉林溪園區海拔1600公尺，夏季平均氣溫約20℃，全天候感受天然潔淨冷氣，避開都市水泥叢林的悶熱，吹拂天然沁涼的微風，讓人身心舒暢。

暑假期間，杉林溪每天晚上舉辦免費夜間天文星座解說導覽，欣賞夏夜最璀璨亮麗的銀河，及兩端的牛郎與織女星；還可以認識天秤座、天蠍座、射手座，並提供大型天文望遠鏡，觀察星空之美。