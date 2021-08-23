為防止「紅色供應鏈」惡意挖角，越來越多在大陸台商引入股權激勵制度，由大股東無償向員工贈與股權。但在稅務處理上，個人無償贈與股權給他人是否需繳納個人所得稅，一直在實際操作存在爭議。資誠（PwC）聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，首要關鍵是釐清交易本質，以及引用適當法令向當地主管稅務機關溝通。

徐丞毅說明，曾有一客戶為提高員工士氣，以自己的股權贈與給核心管理人員，在事先諮詢當地稅務機關時，卻被告知應按照個人的偶然所得，就股權價值繳納20％個人所得稅。但後續卻因能提出法規依據、具體事證，說服稅務機關同意免除高額的個人稅稅負。

徐丞毅解釋，依據大陸的股權激勵政策，大股東直接讓渡激勵標的股票（權）的行為可被視為合法股權激勵行為。同時也規定了轉讓公允價值的認定例外情況，若具備合法合理的有效股權轉讓證據，或為企業員工間內部轉讓企業股權，且具備相關資料證明轉讓價格合理，即使股權轉讓收入明顯偏低，也視為有正當理由。

因此，結合前述法令規範，私人公司的大股東向員工無償贈與股權，若能具備相關佐證文據，例如如董事會或股東會決議、股權激勵計畫說明、股權激勵協議等，證明為真實且合理的股權激勵計畫，則屬於「正當理由」的股權轉讓收入明顯偏低情況。

徐丞毅補充，目前大陸稅務機關透過資訊聯網，精準掌握高所得者的稅務資訊。因此，釐清交易背後的商業本質、相關法令運用的熟稔度、當地稅務機關對法令理解的差異、以及當事人處理稅務議題的態度，都是能否有效控制稅務風險的重要關鍵。