強化大陸水泥及環保事業版圖布局，台泥(1101)和大陸的金隅集團進行戰略深化合作，兩家將設立合資公司，加速推動水泥業的低碳轉型和綠色永續發展。

台泥由旗下的台泥(英德)水泥有限公司與金隅旗下的唐山冀東水泥股份有限公司，在山西省忻州市代縣工業園區設立合資公司，據協議，唐山冀東水泥占合資公司60%股權，台泥(英德)水泥占40%股權。合資公司成立後，將收購代縣的宏威水泥一條日產4500噸熟料及水泥生產線相關資產。

台泥表示，基於推動循環經濟的共同理念，台泥與金隅的合資公司將建設領先國際標準的智慧工廠，並積極落實綠色礦山和水泥窯高溫協同處理廢棄物等環保專案，盡力達成「碳中和」的目標，引領水泥行業的優化升級。

2019年5月，貴港台泥東園環保科技有限公司利用水泥窯協同處置固體廢物(年處理33萬噸)項目正式動工，建成後具備年處理30萬噸固危廢與3萬噸市政污泥能力，是目前為止，中國大陸單廠最大規模，並且已於今年2月取得五年期危廢經營許可證。此外，台泥靖州廠、句容廠和韶關廠亦有多個環保項目即將營運。