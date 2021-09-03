豪華汽車製造商戴姆勒集團(Daimler)周四指出，由於全球半導體短缺，預計旗下賓士汽車部門(Mercedes-Benz)第三季銷售金額將顯著滑落。一系列汽車製造商下調了產量和銷售預期，賓士汽車為最新一家宣布營收遭衝擊的公司。

戴姆勒執行長凱倫涅斯(Olaf Kaellenius)在接受汽車周刊(Automobilwoche)專訪時表示，隨著馬來西亞和其他地方的半導體工廠的停工，挑戰變得更為艱鉅，因此第三季的銷售金額可能明顯地低於第二季。執行長沒有進一步說明供應短缺如何衝擊到生產。戴姆勒今年曾經縮減在德國和匈牙利工廠的工作時間。

儘管如此，凱倫涅斯表示，相信集團這次的準備要比去年疫情衝擊時來得好，將讓業務變得更有彈性；另外，客戶也已經習慣等待人們高度追捧的產品。戴姆勒也延長了汽車租賃合約，以緩解等待新車到達的客戶的擔憂。

凱倫涅斯沒有預測半導體短缺的結束時間，僅表示，供應的緊張，例如馬來西亞出現社交封鎖，這是無法預測的；重要的是汽車的需求是存在的，在某個時間點晶片問題也會獲得解決。