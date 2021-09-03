台北市東區某中學3日下午2點多傳出意外墜樓事件，據了解，一名就讀國中部2年級的高姓女學生自學校大樓高處墜樓，校內突傳來一聲巨響，正在上課的師生連忙外出查看，發現一名見女學生臥倒在地、一動也不動，嚇得立刻報案；救護人員到場處理，該名女學生已無生命跡象，立刻送往國泰醫院急救。

據了解，高女的教室位在2樓，至於確切墜樓原因仍待警方進一步釐清；校方祕書表示，因事發突然，墜樓原因還正在調查，校方也在開緊急會議，有結果會盡速對外說明。