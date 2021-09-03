北市東區某中學傳墜樓意外 校方：調查中 16:462021/09/03 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市東區某中學女學生意外墜樓，救護人員立刻送往國泰醫院急救。（示意圖／摘自Google街景） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市東區某中學3日下午2點多傳出意外墜樓事件，據了解，一名就讀國中部2年級的高姓女學生自學校大樓高處墜樓，校內突傳來一聲巨響，正在上課的師生連忙外出查看，發現一名見女學生臥倒在地、一動也不動，嚇得立刻報案；救護人員到場處理，該名女學生已無生命跡象，立刻送往國泰醫院急救。 據了解，高女的教室位在2樓，至於確切墜樓原因仍待警方進一步釐清；校方祕書表示，因事發突然，墜樓原因還正在調查，校方也在開緊急會議，有結果會盡速對外說明。 #台北市 #中學 #意外 #墜樓 #事件 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 長榮3機師「突破性感染」 全都打同一款疫苗 - 生活 機師兒確診CT值11 自覺中暑！陳時中坦承「擔心Delta」 - 生活 長榮機師爆家庭群聚 父子、同事足跡曝光 - 生活 桃園確診者曾到內灣、湖口、新豐 新竹縣府大消毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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