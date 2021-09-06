德國駐中國大陸大使館今（6）日發布消息指出，德國駐大陸大使賀岩（Jan Hecker）辭世，享年54歲，值得注意的是，賀岩8月24日才履新德國駐大陸大使，上任不到2周，目前尚不清楚他辭世原因。
俄羅斯衛星通訊社報導，德國駐大陸大使館官網今日發布賀岩辭世消息，「獲悉德國駐華大使突然離世，我們深感悲痛和震驚。在這一時刻，我們心繫他的家人以及他的親友和同事。」
綜合德新社、德國之聲報導，德國外交部也在當地時間6日凌晨證實賀岩去世，德國外交部在聲明中表示，「得知德國駐中國大陸大使突然離世，我們深感悲痛與沮喪，此刻我們的心與他的家人及親近人士同在。」報導指出，目前尚不清楚賀岩去世的具體狀況。
賀岩於8月24日履新德駐大陸大使，上任不到2周。
赴大陸就任前，賀岩原本擔任德國總理梅克爾的外交政策顧問。
根據德國駐大陸大使館官網介紹，賀岩於1967年2月15日出生於北部城市基爾，他在哥廷根大學取得法學博士學位，於2015年至2021年間在德國聯邦總理府工作，原本負責難民政策協調，自2017年起擔任對外政策、安全和發展政策司司長，以及梅克爾的顧問。
文章來源：德國駐華大使館：德國駐華大使賀岩去世
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。