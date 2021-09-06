德國駐中國大使賀岩（Jan Hecker）上任不到兩星期猝逝

德國駐中國大陸大使館今（6）日發布消息指出，德國駐大陸大使賀岩（Jan Hecker）辭世，享年54歲，值得注意的是，賀岩8月24日才履新德國駐大陸大使，上任不到2周，目前尚不清楚他辭世原因。

俄羅斯衛星通訊社報導，德國駐大陸大使館官網今日發布賀岩辭世消息，「獲悉德國駐華大使突然離世，我們深感悲痛和震驚。在這一時刻，我們心繫他的家人以及他的親友和同事。」

Jan Hecker Germany’s Ambassador to China has died after only a few days in the role authorities say.



Before taking up the Beijing post he was a foreign policy advisor to Chancellor Angela Merkel.https://t.co/kj6frNRstY — DW News (@dwnews) September 6 2021

Jan Hecker Germany’s Ambassador to China has died after only a few days in the role authorities say.



Before taking up the Beijing post he was a foreign policy advisor to Chancellor Angela Merkel.https://t.co/kj6frNRstY — DW News (@dwnews) September 6 2021

綜合德新社、德國之聲報導，德國外交部也在當地時間6日凌晨證實賀岩去世，德國外交部在聲明中表示，「得知德國駐中國大陸大使突然離世，我們深感悲痛與沮喪，此刻我們的心與他的家人及親近人士同在。」報導指出，目前尚不清楚賀岩去世的具體狀況。

賀岩於8月24日履新德駐大陸大使，上任不到2周。

赴大陸就任前，賀岩原本擔任德國總理梅克爾的外交政策顧問。

根據德國駐大陸大使館官網介紹，賀岩於1967年2月15日出生於北部城市基爾，他在哥廷根大學取得法學博士學位，於2015年至2021年間在德國聯邦總理府工作，原本負責難民政策協調，自2017年起擔任對外政策、安全和發展政策司司長，以及梅克爾的顧問。