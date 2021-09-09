加拿大央行周三宣布維持利率不變，並表示該央行仍然看好加國經濟經歷上季的意外萎縮之後，下半年將加速增長，儘管第四波疫情和供應瓶頸可能帶來一些影響。

加拿大央行周三決定維持其基準利率於歷來最低的0.25%不變，其現行的量化寬鬆（QE）計畫亦維持不變，此決議符合市場普遍預期。

加拿大央行在聲明中表示，央行仍然預期經濟將在2021年下半年走強，儘管第四波新冠疫情和仍然存在的供應瓶頸可能會給復甦帶來一些壓力。

該央行並維持其展望不變，即經濟的閒置產能（economic slack)）將於2022年下半年被吸收，即使今年第二季經濟意外萎縮，且第三季開始的表現疲軟。

根據上周公布的數據，加拿大第二季國內生產毛額（GDP）意外較去年同期萎縮1.1%，為去年第二季以來再度見到負成長，且表現遠不及其預期的年增2%。而7月份的初步數據顯示經濟可能再次下滑，使經濟活動成為今年大選的焦點。不到兩周後，加拿大將迎來競爭激烈的聯邦大選。

周三加拿大元急貶0.8%，報1.2748兌一美元，或一加元兌78.44美分，為連續第二天重挫。