經濟部今日公布第2季製造業投資及營運概況，包括單季製造業國內固定資產增購、製造業營業收入均創下歷年同季度新高，未來看好在半導體大廠持續投資擴產，將帶動在台投資，將支撐我國製造業投資續呈成長。

數據顯示，第2季製造業國內固定資產增購(配合國民所得統計定義不含土地)4291億元，創歷年同季新高，季增加4.7%，年增加24.5%，主因全球經濟復甦，電子零組件業、化學材料業及機械設備業等積極擴充產能及升級製程設備，以因應市場需求。

第2季製造業營業收入(含海外生產之收入)7兆9092億元，為歷年同季新高，季增加9.1%，年增加23.9%，主因5G、高效能運算及車用電子等新興應用拓展，以及智慧行動裝置及遠距應用設備需求延續，引領資訊電子產業營收續強，加上全球經貿穩定成長，化學、鋼鐵、機械、汽機車等各主要傳統產業營收年增幅均逾二成。

經濟部表示，未來半導體大廠持續投資擴產，帶動國內外供應鏈廠商深化在台投資，加上台商回流擴廠及增購設備計畫賡續執行，以及離岸風電產業鏈在地化逐漸落實，可望支撐我國製造業投資續呈成長。