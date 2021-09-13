在艾達（Ida）風災過後，全球最大產油國美國的原油生產迄今仍未完全復原，受此提振，周一國際原油價格連漲第2個交易日，並升至1周高點。

目前美國期油上漲66美分或1%，報每桶70.38美元。布蘭特期油上漲67美分或0.9%，為每桶73.59美元。稍早前兩大期油價格均創下9月3日來新高。

自8月下旬以來，美國墨西哥灣將近四分之三、每日約140萬桶的海上原油產量一直處於停擺狀態，相當於石油輸出國組織（OPEC）成員國奈及利亞的產量。

與原油生產相比，美國煉油廠從艾達風災復原的速度相對較快，路易斯安那州受到颶風影響的9家煉油廠中，大多數都已經在上周五復工，或正準備復工。

高盛分析師上周出具報告指出，艾達颶風對美國和全球油市平衡的淨利多影響是獨一無二的，它對需求的衝擊小於對生產的影響。高盛預估這場風災導致美國石油庫存減少約3000萬桶，可能推升美國煉油的利潤，同時進一步擴大美國期油與布蘭特期油之間的價差。

除了艾達颶風的影響，在新冠病毒感染數持續增加之際，本周市場也將關注OPEC和國際能源署（IEA）是否將修改石油需求預測。兩位知情人士表示，OPEC可能在周一下修對2022年的需求預測。

在供應方面，中國擬釋出戰略儲油仍是風險所在。中國周一表示，將適時公布投放戰略儲油的計畫細節。