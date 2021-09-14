周二香港股市在微漲開出後走跌，目前恆生指數跌0.4%，國企股跌0.7%。

恆生科技股微升0.16%，騰訊跌0.5%，阿里健康下挫4.6%，比亞迪電子漲近2%，嗶哩嗶哩跌1.9%，攜程集團跌逾5%，阿里巴巴跌1%，網易漲1.3%。

美團遭紅杉資本沈南鵬減持，目前跌1%，稍早前一跌近3%。

新東方在線副總裁透露該公司已經決定全面關閉旗下K12階段學科類培訓業務「東方優播」。繼前一日暴跌14.57%後，新東方在線目前再跌近2%

原油價格上漲，但「三桶油」股價漲跌互見，中石油上漲2%，表現最佳。中石化目前跌0.6%，中海油漲0.7%。

金屬資源、水泥、煤炭、鋼鐵和建築股回落，中鋁、江銅下跌逾4%。

恆大可能破產重組的傳聞甚囂塵上，恆大系表現低迷，中國恆大跌逾7%，恆大物業跌近5%，恆大汽車重挫14.6%。中國恆大表示，破產傳聞並非事實，公司堅決履行企業責任，將盡全力復工復產和保障客戶權益。