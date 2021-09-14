八方雲集（2753）於9月9日上市，成為今年第11家上市公司，但遇到5月之後疫情衝擊，影響投資人心理，股價應聲重挫，上市後4個交易日股價跌不休，今日最低來到149元，明顯跌破承銷價155元。

不過，隨著第三季之後台股震盪劇烈，今年來上市股已有富采、穎崴等陸續跌破上市承銷價，另外，統新櫃轉市，股價也低於在櫃買最後一個交易日的收盤價。

據統計，今年來上市11檔個股分別為富采、迅得、穎崴、AES-KY、統新、展碁國際、長榮鋼、志強-KY、鴻碩、IKKA-KY、八方雲集等。其中，迅得、統計及鴻碩3檔為櫃轉市，另富采依企業併購法取得晶元光電及隆達電子司全數股份後上市。

富采上市承銷價為82.2元，今天股價約73.2元，低於承銷價10元；統新在櫃買最後交易日收103元，今天股價約61元，低於承銷價達42元；穎崴上市承銷價更高達348元，今天股價僅有241元，低於承銷價高達107元；八方雲集上市承銷價155元，今天股價約150元上下震盪，低於承銷價5元。