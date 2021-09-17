統一(1216)轉投資的統一中控食品業務告別上半年的衰退，7~8月營收年增約15%，加上飲料業務持續成長，今年全年度業績表現看好，可望對統一貢獻更多，今日股價開高走高，一度站上70元，成為食品股中的領頭羊。

在台灣區方面，本業表現穩定，看好休閒零食市場規模每年約可創造超過新台幣百億元的產值，統一在7-11本土零食銷量冠軍的「科學麵」自1978年上市熱賣40多年的，全台每秒平均售出3包，年銷破億包，在今年推出全新「香辣」口味，希望能帶動更大的銷售成長，帶領業績再衝高。

統一中控在第2季方便麵去化庫存後，統一中控7~8月食品營收已見到復甦，飲料業務仍維持成長，法人表示，預估統一中控今年獲利改善，預估隨著銷售復甦及庫存調整告一段落將推升產能利用率，將帶動下半年毛利率回升，預期下半年營業利益率將恢復年成長。

統一中控積極布局低層級城市，兩年前推出新的營銷制度，儘管新制度的效益仍有待觀察，但希望長期能藉此提升3~5線城市的營收佔比(目前約為40%)。統一中控2021年上半年電商通路營收年增50%，佔營收比重為個位數。今年在線上平台進一步推出新的街頭小吃品項，產品均價落在人民幣20元，毛利率高於整體食品業務，將有利未來營收與獲利率前景。