美國加州州長紐松罷免案投票初步結果揭曉，在已開出的超過6成選票中，選民一面倒支持他們的民主黨籍州長留任，共和黨因不滿防疫限制而發動的罷免案篤定宣告失敗。

國家廣播公司（NBC）、美國有線電視新聞網（CNN）與福斯新聞（Fox News）等媒體報導，目前超過60%選票已開出，反對罷免紐松（Gavin Newsom）的票數占2/3，53歲的他勝券在握。

本次投票中，加州選民被要求回答2個問題：第一，是否要罷免紐松；第二，應該由誰取代他。如果有超過50%選民罷免紐松，將從46位候選人當中擇最高票接替現任州長。

篤定留任後，紐松告訴選民，「今晚，我們拒絕了（罷免案），更重要的是，加州人民…接受了科學、接受了疫苗，我們還同意終結這場大流行病。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐加州期間，紐松迅速採取行動，下令民眾待在家中並關閉學校，果斷行動備受科學家認同。

不過，企業批評紐松的政策嚴重影響他們的生意；孩子被迫待在家中也讓許多父母相當不滿。

本次紐森的主要挑戰者是現年69歲的艾德（Larry Elder），他是知名右翼電台主持人，一直公開支持前總統川普。

早在罷免案投票未結束前，艾德已仿效川普在2020年總統大選的做法，在網站上發動選舉舞弊指控，並要求州政府官員「調查並改變遭扭曲的選舉結果」。

不過，艾德在他先前所號召的「勝選派對」中告訴支持者，縱然罷免案未過關，大家也要「維持風度」。艾德還說，「我們或許輸掉這一役，但我們將會贏得更大的勝利」；他意指2024年總統大選。

本次罷免案投票讓加州花費約2.8億美元。加州選民上一次在2003年把民主黨籍州長戴維斯（Gray Davis）罷免下台，由好萊塢男星、共和黨籍阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）接下州長職務。