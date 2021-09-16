美股周三(15日)4大指數全數收紅，台股今(16日)開盤下跌21點，以17332點開出後，指數隨即翻紅，來到17376點，目前在平盤上下小幅震盪，今日除息的台積電開盤小跌1元，隨即奮力往填息之路邁進，開盤不到10分鐘站上607元，順利完成填息，聯電開高走高，漲逾1%。

台積電今日除息，配發的是今年第1季的股利2.75元，預計將發放713億元的現金股利，10月14日入帳，影響大盤指數約23.3點，這也是台積電季季配以來的首次調高季配息。

周三美股反彈，能源股飆漲，加以經濟數據顯示通膨有所緩解，4大指數全數收紅，道瓊工業指數上漲236.82點，漲幅0.68%，收在34814.39點；標準普爾500指數上揚37.65點，漲幅0.85%，收在4480.7點；那斯達克指數上漲123.77點，漲幅0.82%，以15161.53點作收；費城半導體指數上漲16.37點，漲幅0.47%，以3465.76點作收。台股ADR部分，台積電ADR下挫1.29%，聯電ADR漲0.08%。

台股15日開低震盪，電子、金融股同步走弱，傳產股運輸、玻陶撐盤，終場收在17354點，下跌80點，成交量2644億元；三大法人合計賣超36.02億元，其中，外資及陸資買超18.65億元，投信買超23.45億元，自營商則是賣超78.12億元。