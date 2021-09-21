每年9月、10月是大陸租房旺季。為穩定住房租賃市場，近日上海市包含自如等8家租賃企業明確承諾年底前掛牌出租房源不漲租金。觀察數據顯示，2021年8月全大陸的8個核心城市平均租金為每月每平方公尺71.4元人民幣，較上月微降2.3％，但相較2020年同期仍有22％漲幅。

由於大陸相關部門已注意到部分熱點城市房租上漲情況，並發布相關措施。8月31日，大陸住建部發佈《關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》，明確提出城市住房租金年度漲幅不超過5％。近期，上海、北京、深圳、武漢等地都推出政策穩定住房租賃市場。

根據《中國證券報》報導，9月18日上海市房地產經紀行業協會官方微信發文指出，在上海市房地產經紀行業協會組織下，自如、建信、相寓、唐巢、魔方、領寓、安歆、閑貓、鏈家、中原、我愛我家、太平洋等12家企業代表簽署做出多項承諾，包含不哄抬租金、不虛假宣傳、不克扣租金、不惡意競爭、不強制服務、不推諉扯皮等。

其中，為穩定上海住房租賃市場，自如、建信、魔方、相寓等8家租賃企業明確承諾，今年底前掛牌出租房源不漲租金。