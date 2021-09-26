「台中租屋出租專屬社團」日前貼上一篇租屋資訊，裡面寫著：台中市西屯區空屋出租，3房2廳公寓，附車位，租金1萬4999元，價錢可談，可是此文一開頭就標注「凶宅」，引起大批網友熱烈討論。

這篇租屋資訊一開頭，直接打上明顯的警示符號寫著「凶宅」，含管理費附車位，3房2廳2陽台，裡頭是空屋，沒有家具，並附上3張照片表示採光非常好，屋內禁止吸菸禁養寵物，最重要的是「不怕再來詢問」。

網友對於房仲的「誠實」相當讚賞，但大部分網友認為，凶宅租金還要1萬4999元太貴了，文章貼出不到24小時就吸引近400名網友留言討論：「租金比房子還兇」、「租金比鬼還兇」、「凶宅再加上穿堂煞，租金還要這麼貴？」、另外有網友開玩笑表示：「房客不是應該分擔一半嗎？不然半夜玩水又玩電怎麼辦？可以申請理賠嗎？」、「凶宅然後租金就『一死久久久』（14999諧音），鬧事啊」、「凶宅以為很便宜結果...物件少 物以稀為貴」。

台中市西屯區一處凶宅一個月租金1萬4999元，引起不少網友不少網友討論。(圖／翻攝自台中租屋出租專屬社團)

也有網友認為，3房又附車位，這樣的價格其實低於行情很多「基督徒就不在意凶宅」。負責這間凶宅出租的房仲則表示，屋主年初已經請了法師處理過了，但詢問的人不多，因為住凶宅真的需要勇氣，屋主也誠實以告，提供議價空間，希望能遇到有緣人承租。