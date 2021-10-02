花蓮國聯五路漫波假期飯店昨（1日）下午進行拆除工程時發生倒塌意外，所幸未造成人員傷亡，負責拆除作業的亞國機械工程公司表示願負起賠償責任並不斷致歉。花蓮地檢署今下午複訊被告陳姓工地負責人、劉姓建築師、鄭姓拆除承包商負責人，將朝公共危險罪偵辦，3人在晚間6點45分訊問完畢，均以10萬交保。

亞國機械表示，會以最快速度，修復馬路及畫設交通標線，盡早恢復國聯五路暢通，絕不佔用任何公家資源及經費，目前花蓮地檢署已針對這起工安事故，朝公共危險罪進行偵辦。花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，全案未造成人員傷亡，但拆除時發生大樓倒塌的重大事故，全案朝刑法第193條公共危險罪方向偵辦。

花蓮地檢署今下午複訊被告陳姓工地負責人、劉姓建築師、鄭姓拆除承包商負責人，將朝公共危險罪偵辦，3人在晚間6點45分訊問完畢，均以10萬交保。（王志偉攝）

檢方今日下午複訊被告陳姓工地負責人、劉姓建築師、鄭姓拆除承包商負責人，於晚間6點45分訊問完畢，3人均交保10萬元。根據《刑法》第193條公共危險罪，承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者，處3年以下有期徒刑、拘役或9萬元以下罰金。

位在花蓮火車站附近區域、停業中的「漫波假期飯店」，為一棟40年的危老更新大樓，地下1樓、地上7樓建物，因老舊已停業，業者向縣府提報拆除重建。昨天下午3點多在施工時，突然往前倒塌，壓毀3輛汽車，幸好無人傷亡。釀禍工程行發出聲明，認為倒塌原因恐是一樓「軟腳柱」惹禍，鄭姓工地主任今早也來到現場，一度提到倒塌原因，疑是飯店前方騎樓2根柱子是「假柱子」。